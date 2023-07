Ξεκινά η μεγαλύτερη κοινή στρατιωτική άσκηση Αυστραλίας – ΗΠΑ

Η Αυστραλία και οι ΗΠΑ ξεκίνησαν την Παρασκευή στρατιωτική άσκηση διάρκειας δύο εβδομάδων με τη συμμετοχή πάνω από 30.000 στρατιωτών από 11 διαφορετικές χώρες, σε μία επίδειξη δύναμης και ενότητας.

Η άσκηση Talisman Sabre έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία η Κίνα διεκδικεί μεγαλύτερο ρόλο στον Ινδο-Ειρηνικό, ενώ διεξάγεται κάθε δύο χρόνια από το 2005. Φέτος, αναμένεται να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.

«Το πιο σημαντικό μήνυμα που μπορεί να λάβει η Κίνα από την άσκηση και από οτιδήποτε κάνουν οι σύμμαχοι και οι εταίροι μας από κοινού, είναι ότι μας συνδέουν βασικές αξίες, κοινές στις χώρες μας», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Ναυτικού Κάρλος Ντελ Τόρο κατά τη διάρκεια τελετής έναρξης σε πολεμικό πλοίο στο Σίδνεϊ.

Οι ασκήσεις, που θα πραγματοποιηθούν σε διάφορες τοποθεσίες σε ολόκληρη την Αυστραλία, θα περιλαμβάνουν εικονικές χερσαίες και αεροπορικές μάχες, καθώς και αμφίβιες αποβάσεις.

Welcome aboard 🚢 👋

The Royal Marines have landed in Townsville ahead of #TalismanSabre2023.

The contingent embarked on #HMASAdelaide and will take part in the largest iteration of #TS23 to date. More than 30,000 personnel will participate in this year’s exercise. 🇦🇺 🇬🇧 pic.twitter.com/yO1ckDL9MH

— Talisman Sabre (@TalismanSabre) July 21, 2023