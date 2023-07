Η επιστροφή του θρυλικού μουσικού περιοδικού NME είναι γεγονός

Το ΝΜΕ, το ιστορικό βρετανικό μουσικό περιοδικό, επανακυκλοφορεί αυτό το καλοκαίρι με ένα νέο παγκόσμιο έντυπο.

Το κορυφαίο brand ποπ κουλτούρας θα συνεχίσει αυτό για το οποίο έγινε γνωστό και αγαπήθηκε τόσο από το κοινό: να ανακαλύπτει και να αναλύει οτιδήποτε καινούργιο από τον κλάδο της μουσικής, με μια νέα διμηνιαία έντυπη έκδοση που θα κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο. Ουσιαστικά θα είναι μια «βίβλος» που θα παρουσιάζει τους καλύτερους νέους καλλιτέχνες και διεθνείς μπάντες, μαζί με κριτικές από ειδικούς, αφιερώματα, πληροφορίες σχετικά με τη βιομηχανία της μουσικής, της τηλεόρασης, του κινηματογράφου και του gaming.

Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1952 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 1970 αφού συνέβαλε σημαντικά στην ανάδειξη του μουσικού είδους της πανκ και συγκροτημάτων όπως οι Sex Pistols. Η επίδραση που είχε στη σύγχρονη δημοφιλή κουλτούρα ήταν τεράστια.

Το 2018, έπειτα από 66 χρόνια στην αγορά, ο εκδοτικός οίκος Times Inc UK ανακοίνωσε ότι σταματά την έκδοση. Παρόλα αυτά, το NME απέκτησε μεγάλη αναγνωσιμότητα μέσα από τον ιστότοπό του στο οποίο είχαν όλοι πρόσβαση.

Η νέα μορφή του περιοδικού θα ψυχαγωγεί, θα ενημερώνει και θα εμπνέει όχι μόνο τους λάτρεις της ποπ κουλτούρας αλλά και την ευρύτερη βιομηχανία της τέχνης, αξιοποιώντας γνωστούς και σημαντικούς δημοσιογράφους αυτού του ρεπορτάζ.

Η επιστροφή του περιοδικού NME εγκαινιάζει ένα νέο ντιζάιν όπως και περιεχόμενο. Κάθε τεύχος θα συνοδεύεται από μια έκδοση του «The Cover», ενός εντύπου που θα παρουσιάζει νέα ταλέντα ως μέρος της συμφωνίας του NME ώστε να προβάλλει καινούργιους μουσικούς.

