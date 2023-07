Ο Ερντογάν κάλεσε τη Δύση να εξετάσει τα αιτήματα της Ρωσίας για τα σιτηρά

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι οι προγραμματισμένες συνομιλίες του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αποκατάσταση της συμφωνίας για τις εξαγωγές σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

Κάλεσε τις δυτικές χώρες να εξετάσουν τα αιτήματα της Ρωσίας, όπως μετέδωσαν τουρκικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα την Παρασκευή.

«Ο τερματισμός της συμφωνίας για τα σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας θα έχει σειρά από συνέπειες, από την αύξηση των παγκόσμιων τιμών των τροφίμων έως ελλείψεις σε ορισμένες περιοχές και, ενδεχομένως, θα οδηγήσει σε νέα κύματα μετανάστευσης», δήλωσε ο Ερντογάν στους δημοσιογράφους κατά την πτήση επιστροφής του από ταξίδι σε χώρες του Κόλπου και στα κατεχόμενα της Κύπρου.

«Πιστεύω ότι συζητώντας διεξοδικά το θέμα με τον πρόεδρο Πούτιν, μπορούμε να διασφαλίσουμε τη συνέχιση της ανθρωπιστικής προσπάθειας», πρόσθεσε ο Ερντογάν.

