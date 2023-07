Μόσχα: Νεκροί και τραυματίες μετά από έκρηξη σωλήνα σε εμπορικό κέντρο

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίστηκαν σήμερα από έκρηξη αγωγού θερμού νερού σε εμπορικό κέντρο στη δυτική Μόσχα, δήλωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πόλης.

In #Moscow a person has been “boiled alive” at a shopping centre.

An ammonium leak and a ruptured pipe caused boiling water to gush out at the Vremena Goda mall.

Many suffered burns while escaping but one person remained trapped and is said to have died. pic.twitter.com/xfHvpjotcN

— Tim White (@TWMCLtd) July 22, 2023