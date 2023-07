Ισραήλ – Δικαστική μεταρρύθμιση: Πύρρειος νίκη για Νετανιάχου, χιλιάδες στους δρόμους

Η ισραηλινή αστυνομία συγκρούστηκε με πλήθη διαδηλωτών τη νύχτα αφότου το κοινοβούλιο υιοθέτησε αμφιλεγόμενο νόμο για τον περιορισμό των εξουσιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Το μέτρο – μέρος μεγάλου πακέτου μεταρρυθμίσεων – αφαιρεί από το δικαστήριο τη δυνατότητα να ακυρώνει κυβερνητικές αποφάσεις που κρίνει παράλογες.

Η αστυνομία στην Ιερουσαλήμ και στο Τελ Αβίβ χρησιμοποίησε κανόνια νερού για να διαλύσει τους διαδηλωτές που είχαν αποκλείσει αυτοκινητόδρομους.

Protests rocked Israel after the country’s parliament ratified the first bill of a judicial overhaul sought by Prime Minister Benjamin Netanyahu https://t.co/HI8MBD0G0X pic.twitter.com/gJymoK31Sg — Reuters (@Reuters) July 25, 2023

Οι επικριτές του νομοσχεδίου ισχυρίζονται ότι οι μεταρρυθμίσεις της δεξιάς κυβέρνησης συνιστούν απειλή για τη δημοκρατία.

Την ίδια ώρα, οι γιατροί προστέθηκαν στους επαγγελματίες που έχουν ανακοινώσει συμμετοχή τους στις απεργιακές κινητοποιήσεις ενάντια στη μεταρρύθμιση.

Πύρρειος νίκη του Νετανιάχου

Έπειτα από μήνες μαζικών διαδηλώσεων κατά της μεταρρύθμισης, η ψηφοφορία της Δευτέρας στην Κνεσέτ (κοινοβούλιο) αποτέλεσε σημαντική νίκη για τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ωστόσο, η μάχη δεν έχει κριθεί και θα μπορούσε να συνεχιστεί για μήνες.

Ο ηγέτης της κεντρώας αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, σχεδιάζει να υποβάλει αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο για την ακύρωση του νόμου.

#Breaking Arnon Bar-David @histadruthadash Chairman blames political self-interest for undermining Israel’s core values. Bar-David will convene Histadrut institutions to declare a general labor dispute, and if necessary a complete shutdown is achieved. https://t.co/LM9QkFAyHf — Histadrut Global (@HistadrutGlobal) July 24, 2023

Επιπλέον, η συνομοσπονδία συνδικαλιστικών οργανώσεων Histadrut του Ισραήλ έχει απειλήσει να προκηρύξει γενική απεργία και ενδέχεται χιλιάδες στρατιωτικοί έφεδροι, συμπεριλαμβανομένων πιλότων της πολεμικής αεροπορίας, να μην παρουσιαστούν για υπηρεσία εάν ισχύσει ο νόμος.

Για μία χώρα που υπερηφανεύεται για την ικανότητά της να ανταποκρίνεται γρήγορα σε κάθε είδους απειλή, το γεγονός ότι η ίδια η ασφάλεια μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο προκαλεί ανησυχία.

Επανάληψη συνομιλιών

Ο Μπ. Νετανιάχου επανέλαβε ότι ο νόμος είναι απαραίτητος προκειμένου η κυβέρνηση να είναι σε θέση να λαμβάνει ανεμπόδιστα πολιτικές αποφάσεις με βάση της βούληση της πλειοψηφίας των πολιτών.

Ωστόσο, τόνισε την προθυμία του να προσέλθει εκ νέου σε συνομιλίες με την αντιπολίτευση, ακόμη και μέχρι τον Νοέμβριο, προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία που να καλύπτει όλες τις πλευρές.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

“We have consensus. We all agree that Israel needs to remain a strong democracy, that it will continue to safeguard individual rights for all.” Full remarks >>https://t.co/oDccFT34OX pic.twitter.com/9AHb1S4YZ4 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) July 24, 2023

Επιπλέον, τόνισε ότι «όλοι συμφωνούμε στο ότι το Ισραήλ πρέπει να παραμείνει ισχυρή δημοκρατία, που θα συνεχίσει να διαφυλάσσει τα ατομικά δικαιώματα».

ההצעה של נתניהו לחזור לשיחות היא ריקה מתוכן. כמו שגילה כל מי שהיה מעורב בנסיונות להגיע להסכמות רחבות, בנימין נתניהו הוא לא באמת ראש ממשלת ישראל. הוא שבוי של לוין ורוטמן ובן גביר. הם מחליטים, הוא עושה מה שהם אומרים. האופוזיציה לא תהיה שותפה לשיחות שהן הצגה ריקה. pic.twitter.com/UCymUN5wC0 — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) July 24, 2023

Απαντώντας, ο Γ. Λαπίντ ανέφερε πως «η πρόταση του Μπ. Νετανιάχου για επιστροφή στον διάλογο είναι άνευ περιεχομένου». Ισχυρίστηκε ότι «όσοι μέχρι σήμερα συμμετείχαν στις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας διαπίστωσαν πως ο Νετανιάχου δεν είναι ο πραγματικός πρωθυπουργός του Ισραήλ».

«Είναι όμηρος» των συμμάχων του στην κυβέρνηση είπε, προσθέτοντας πως «εκείνοι αποφασίζουν, κάνει ό,τι του ζητήσουν» καθώς και ότι «η αντιπολίτευση δεν θα πάρει μέρος σε συνομιλίες, οι οποίες θα είναι τίποτε περισσότερο από «κενό σόου».

Κύμα διαμαρτυρίας

Οι προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις έχουν προκαλέσει κύμα διαμαρτυρίας, από τα μαζικότερα στην ιστορία του Ισραήλ. Τη Δευτέρα συνελήφθησαν τουλάχιστον 22 άτομα, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι επικριτές εκφράζουν ανησυχίες ότι οι αλλαγές θα υπονομεύσουν το δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας, δίνοντας έδαφος σε αυταρχικές πρακτικές.

Θεωρούν ακόμα ότι θα προσφέρουν υπερεξουσίες στα εθνικιστικά και υπερορθόδοξα θρησκευτικά κόμματα που συμμάχησαν με τον Μπ. Νετανιάχου.

Ωστόσο, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι απαραίτητες για την εξισορρόπηση των εξουσιών, υποστηρίζοντας πως τα δικαστήρια παρεμβαίνουν ολοένα περισσότερο στις πολιτικές αποφάσεις.

Αποχή από την ψηφοφορία

Το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 64 ψήφους υπέρ, 0 κατά, καθώς η αντιπολίτευση μποϊκόταρε την τελική ψηφοφορία.

Before the Israeli Parliament passed the new judicial law, a group of protesters beating drums and chanting “Democracy” evaded police barriers around the Knesset. Some demonstrators were on the road for days, sleeping in tents as they walked to Jerusalem. https://t.co/hFpVeNsa7G pic.twitter.com/F1Wyoy3qLP — The New York Times (@nytimes) July 24, 2023

Ο Λευκός Οίκος – βασικός σύμμαχος του Ισραήλ – χαρακτήρισε «ατυχές» γεγονός την ψήφιση του νόμου.

Η ψηφοφορία αποτέλεσε το έναυσμα για νέο γύρο ταραχών, με τον πρόεδρο του Ισραήλ να προειδοποιεί τους πολιτικούς ηγέτες τη Δευτέρα ότι η χώρα βρίσκεται «σε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης».

Χιλιάδες στους δρόμους

Διαδηλώσεις στους δρόμους έξω από την Κνεσέτ συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, χθες Δευτέρα, με χιλιάδες να βγαίνουν στους δρόμους με τύμπανα, σφυρίχτρες και κόρνες.

Διαδηλωτής που ήταν ξαπλωμένος στον δρόμο ανέφερε στο BBC ότι αψηφά τη «δικτατορία», προσθέτοντας ότι ο παππούς του έσπαγε κωδικούς των Ναζί τον καιρό του πολέμου στη Βρετανία.

Ερωτηθείς πόσο θα μείνει στη θέση του απάντησε: «Δεν θα παραδοθούμε ποτέ».

Άλλοι διαδηλωτές εξέφρασαν την ανησυχία πως οι αλλαγές προλειαίνουν το έδαφος για την εδραίωση θεοκρατικού καθεστώτος.

WATCH: Live look at Tel Aviv as tens of thousands of protesters take the streets in the aftermath of Netanyahu’s controversial judicial overhaul law. pic.twitter.com/tk4UOtjEcX — PoliticsVerse 🇺🇸 (@PoliticsVerse_) July 24, 2023

Οι διαδηλωτές – δεκάδες χιλιάδες από τους οποίους πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας περίπου 70 χιλιομέτρων από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ στα τέλη της περασμένης εβδομάδας – έχουν «κατασκηνώσει» σε πάρκο ανάμεσα στην Κνεσέτ και το Ανώτατο Δικαστήριο, τα οποία βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.

Ο Νετανιάχου βρέθηκε στο κοινοβούλιο για την ψηφοφορία, μόλις μερικές ώρες αφότου έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την τοποθέτηση βηματοδότη το Σάββατο.

Πολιτική πόλωση

Η μεταρρύθμιση έχει προκαλέσει πολιτική πόλωση το Ισραήλ, πυροδοτώντας μία από τις σοβαρότερες κρίσεις στην ιστορία της χώρας.

Εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές βγαίνουν στους δρόμους κάθε εβδομάδα από την αρχή του έτους σε ένδειξη διαμαρτυρίας, κάνοντας λόγο για «επίθεση στη δημοκρατία».

Πρώην αρχηγοί των υπηρεσιών ασφαλείας του Ισραήλ, ανώτατοι δικαστές και εξέχουσες προσωπικότητες από τον δικαστικό και τον επιχειρηματικό χώρο έχουν εκφράσει αντιρρήσεις για το νομοσχέδιο.

The Israeli parliament parted ways with President Biden in taking its explosive vote to weaken Israel’s Supreme Court, rebuffing weeks of pleas not to. The White House responded by issuing unusually clear signs of displeasure with Netanyahu’s actions. https://t.co/bms1BMxAEg — The Washington Post (@washingtonpost) July 25, 2023

Το νομοσχέδιο έχει επικρίνει και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο οποίος ζήτησε αναβολή της ψηφοφορίας για τη «διχαστική» μεταρρύθμιση, ενώ ο Λευκός Οίκος εξέφρασε δυσαρέσκεια για τις ενέργειες του Νετανιάχου.

Με πληροφορίες από BBC, Reuters, Guardian