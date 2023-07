Χόλιγουντ: Ο Ντουέιν Τζόνσον δωρίζει επταψήφιο ποσό στο Σωματείο Ηθοποιών εν μέσω απεργίας

Ο Ντουέιν Τζόνσον φέρεται να δώρισε ενα επταψήφιο ποσό στο Σωματείο των Ηθοποιών και της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών Καλλιτεχνών (The Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists SAG-AFTRA) εν μέσω της απεργίας των ηθοποιών στο Χόλιγουντ.

Λίγο μετά την ανακοίνωση της SAG-AFTRA ότι προχωράει σε απεργία, ο πρόεδρος Κόρτνεϊ Μπ. Βανς και ο εκτελεστικός διευθυντής Σιντ Γουίλσον έστειλαν επιστολή στους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς του Σωματείου. Στην επιστολή, οι Γουίλσον και Βανς τόνισαν την οικονομική δυσκολία που θα αντιμετώπιζαν πολλοί εξαιτίας της διακοπής εργασίας τους λόγω της απεργίας.

«Βασιζόμαστε σε δωρεές και επιχορηγήσεις ώστε να παρέχουμε υπηρεσίες – είμαστε πολύ τυχεροί που συγκεντρώσαμε αρκετά χρήματα για να μπορέσουμε να καλύψουμε όλα τα προγράμματά μας», δήλωσε ο Γουίλσον στον ιστότοπο Variety.

«Αλλά όταν βρισκόμαστε σε μια κρίση όπως αυτή και ετοιμαζόμαστε να ξοδέψουμε εκατομμύρια δολάρια σε οικονομική βοήθεια, τότε είναι που χρειαζόμαστε τους διάσημους ηθοποιούς μας που μπορούν να καλύψουν το ποσό, που είναι σε θέση να βοηθήσουν τους άλλους».

Ο Γουίλσον αποκάλυψε ότι ο Τζόνσον απάντησε αμέσως, λέγοντας ότι επιθυμούσε να βοηθήσει.

«Είναι σαν να λέει: “Σε στιγμές όπως αυτή, είμαι εδώ και δεν πάω πουθενά, θα κάνω ό,τι χρειαστεί”. Και αυτό στέλνει ένα τεράστιο μήνυμα στους υπόλοιπους ώστε να κάνουν το ίδιο».

Το ακριβές ποσό της δωρεάς του Τζόνσον δεν έχει αποκαλυφθεί, ωστόσο, εκπρόσωπος του Σωματείου δήλωσε στα μίντια ότι πρόκειται για επταψήφιο αριθμό.

Ο Γουίλσον – μεταξύ άλλων – ανέφερε στο Variety ότι η δωρεά του Τζόνσον πιθανόν να βοηθήσει 7,000 με 10,000 μέλη μέσω του Προγράμματος Εκτακτης Οικονομικής Βοήθειας της Ενωσης.

Αυτός ο μήνας ήταν ιστορικός για το Χόλιγουντ καθώς τα μέλη του Σωματείου Ηθοποιών ένωσαν τις δυνάμεις τους μαζί με τους σεναριογράφους για μια πιο δίκαιη συμφωνία. Η απεργία του SAG- AFTRA με 150,000 τηλεοπτικούς και κινηματογραφικούς ηθοποιούς ξεκίνησε τα μεσάνυχτα της 13ης Ιουλίου του 2023.

Με πληροφορίες από το Variety, τον Independent