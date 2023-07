Ρωσικό μαχητικό έριξε φωτοβολίδα σε αμερικανικό drone στη Συρία (βίντεο)

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος χτύπησε με φωτοβολίδα ένα αμερικανικό drone πετώντας παράλληλα «επικίνδυνα κοντά του» πάνω από τη Συρία την Κυριακή.

«Μία από τις ρωσικές φωτοβολίδες έπληξε το αμερικανικό MQ-9, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στην προπέλα του», ανέφερε η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία την Τρίτη.

On July 23 Russian military aircraft deployed flares, damaging a U.S. MQ-9 while conducting a defeat-ISIS mission. For the full statement by Lt. Gen. Alex Grynkewich, Commander, 9th AF (AFCENT) visithttps://t.co/5cQm8MQ6aQ@CENTCOM @DeptofDefense @usairforce @CJTFOIR pic.twitter.com/ViVTI3P05i

— US AFCENT (@USAFCENT) July 25, 2023