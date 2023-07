Μεσόγειος: Θερμοκρασία – ρεκόρ στην επιφάνεια της θάλασσας

Ηεπιφάνεια της Μεσογείου Θάλασσας έφθασε τη Δευτέρα στην υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ, όπως αρχικά ανέφεραν Ισπανοί ερευνητές και επιβεβαίωσε στη συνέχεια το πρόγραμμα Copernicus Marine.

«Καταγράψαμε ένα νέο ρεκόρ… στην ημερήσια μέση θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας της Μεσογείου: 28,71 βαθμούς κελσίου», σημείωσε το Ινστιτούτο Θαλασσίων Επιστημών της Ισπανίας. «Το προηγούμενο υψηλό είχε καταγραφεί στις 23 Αυγούστου 2003 με μέση τιμή 28,25 βαθμούς κελσίου», πρόσθεσαν οι επιστήμονες. Τοπικά, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30 βαθμούς (4 βαθμούς πάνω από το φυσιολογικό για την εποχή) στα νερά μεταξύ Σικελίας και Νάπολης.

It’s now official 🚨

Yesterday’s average Sea Surface Temperature for the Mediterranean Sea reached 28.40°C, the highest in recorded history! This beats the previous record of 28.25ºC set during the European heatwave of August 2003. pic.twitter.com/Cpvol0DIA1

