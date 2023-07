Επίθεση με drones εναντίον πολεμικού πλοίου της στη Μαύρη Θάλασσα κατήγγειλε η Ρωσία

Ρωσικό πολεμικό στη Μαύρη Θάλασσα απέκρουσε ουκρανική επίθεση, ανακοίνωσε χθες Τρίτη το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης μετά την ανακοίνωση της Μόσχας την περασμένη εβδομάδα πως τερματίζει τη συμφωνία η οποία επέτρεπε την εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών.

Η ουκρανική επίθεση εναντίον της κορβέτας Σεργκέι Κοτόφ, που ανήκει στον στόλο της Μαύρης Θάλασσας, έγινε με δύο τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USVs), εξήγησε το υπουργείο.

Το Κοτόφ άνοιξε πυρ και κατέστρεψε τα δύο USVs σε απόσταση 1.000 και 800 μέτρων αντίστοιχα. Δεν τραυματίστηκε κάποιος και το σκάφος συνέχισε την περιπολία του, πάντα σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η Ρωσία έχει διαμηνύσει πως θα θεωρεί στο εξής οποιοδήποτε πλοίο κινείται προς την κατεύθυνση ουκρανικών λιμένων στη Μαύρη Θάλασσα στρατιωτικό στόχο.

Η Ουκρανία, αντιδρώντας, έχει διαμηνύσει πως θα βάλει στο στόχαστρο ρωσικά σκάφη και ρωσικά λιμάνια.

Today I held a preparatory meeting before the first meeting of the NATO-Ukraine Council, which will take place tomorrow. The consultations are specifically about security in the Black Sea – our ports and our grain exports. Now is the time when it is important to reap the harvest… pic.twitter.com/JeDdKXkaQH

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 25, 2023