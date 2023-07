Δημοσκοπήσεις: Βαρύ το τίμημα της δικαστικής μεταρρύθμισης για τον Νετανιάχου

Ηπολιτική κρίση που μαίνεται στο Ισραήλ με φόντο τη δικαστική μεταρρύθμιση την οποία προωθεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, πλήττει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και την κυβερνητική παράταξη.

Αυτό δείχνουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την πρόσφατη ψήφιση του βασικού νόμου της αμφιλεγόμενης δικαστικής μεταρρύθμισης που προωθεί ο δεξιός κυβερνητικός συνασπισμός.

Οι έρευνες που δημοσιεύτηκαν το βράδυ της Τρίτης από δύο μεγάλους ισραηλινούς ειδησεογραφικούς σταθμούς έδειξαν ότι εάν πραγματοποιούνταν εκλογές τώρα, ο αριθμός των εδρών που κατέχει ο κυβερνητικός συνασπισμός του Νετανιάχου στην Κνεσέτ των 120 εδρών θα μειωνόταν από 64 σε 52 ή 53.

📊In the first poll taken after Netanyahu’s law passed yesterday, 56% of Israelis say they fear civil war (35% do not) & Netanyahu’s coalition sinks to 52 Knesset seats from his currently “HUGE” mandate of 64. Congrats to all. pic.twitter.com/JTdIckw9n1

— Noga Tarnopolsky נגה טרנופולסקי نوغا ترنوبولسكي💙 (@NTarnopolsky) July 25, 2023