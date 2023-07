Νέα Υόρκη: Kατέρρευσε γερανός – Εξι τραυματίες (βίντεο)

Το ανώτερο τμήμα ενός γερανού οικοδομής έπιασε φωτιά και έπεσε σε δρόμο του Μανχάταν, τραυματίζοντας τέσσερις πολίτες, έναν πυροσβέστη και έναν περαστικό.

Ο γερανός κατέρρευσε γύρω στις 7.30 τοπική ώρα στη διασταύρωση της 10ης με την 11η λεωφόρο και της Δυτικής 41ης και 42ης Οδού, κοντά στο οικοδομικό συγκρότημα Χάντσον Γιαρντς, ανακοίνωσε η αστυνομία της Νέας Υόρκης στην πλατφόρμα X.

FDNY units are currently operating at a crane collapse and fire at 550 Tenth Avenue in Manhattan. pic.twitter.com/AvzlymMEtp

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξε το πάνω μέρος του γερανού να σπάει και να πέφτει στο έδαφος. Παράλληλα, φαίνεται πυκνός, μαύρος καπνός να βγαίνει από την καμπίνα του γερανού.

FDNY units remain on scene of a crane collapse at 550 Tenth Avenue in Manhattan. Use caution in the area. pic.twitter.com/BLoAyPGdhF

— FDNY (@FDNY) July 26, 2023