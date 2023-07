Ολλανδία: Η πυρκαγιά σε φορτηγό πλοίο μπορεί να διαρκέσει ημέρες

Η πυρκαγιά που μαίνεται σε φορτηγό πλοίο ανοικτά των ολλανδικών ακτών μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ANP, επικαλούμενο το λιμενικό σώμα της χώρας.

Ενα μέλος του πληρώματος έχει χάσει την ζωή του και πολλά έχουν τραυματισθεί, καθώς η εκδήλωση της πυρκαγιάς ανάγκασε το πλήρωμα να πηδήξει στην θάλασσα.

Σύμφωνα με την ολλανδική ακτοφυλακή, σκάφη και ελικόπτερα χρησιμοποιήθηκαν για να απομακρυνθούν τα 23 μέλη του πληρώματος από το πλοίο, αφού δεν κατάφεραν να σβήσουν την πυρκαγιά.

Σε βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα, παρουσιάζεται ένα σύννεφο γκρίζου καπνού να παρασύρεται πάνω από τη θάλασσα.

Tο πλοίο μήκους 199 μέτρων ρυμουλκήθηκε επιτυχώς έξω από τις θαλάσσιες οδούς νωρίς σήμερα, μετέδωσε ο ολλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας NOS.

A fire blazed on a ship off the Dutch coast with nearly 3,000 vehicles on board, killing one person and injuring several others, the coastguard said https://t.co/qwkaiY66oq pic.twitter.com/6JaRfEYQ82

— Reuters (@Reuters) July 26, 2023