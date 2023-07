Ρωσία: Η επανεμφάνιση του Πριγκόζιν

Η δεύτερη Σύνοδος Ρωσίας – Αφρικής λαμβάνει χώρα αυτές τις ημέρες στην Αγία Πετρούπολη (27 – 28 Ιουλίου) και, όπως φαίνεται, ο άλλοτε ισχυρός άνδρας της Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν έχει μεταβεί στην Αγία Πετρούπολη για την περίσταση.

He is meeting with the Central African Republic delegation at the Russia-Africa Summit in St. Petersburg pic.twitter.com/ggNi0YHrua

Φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας παρουσιάζουν τον Πριγκόζιν να ποζάρει δίπλα σε πολιτικούς παράγοντες από την αντιπροσωπεία της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας.

Υπενθυμίζεται ότι η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ήταν μια από τις χώρες της Αφρικής όπου είχαν αναπτύξει έντονη δράση οι μισθοφόροι της Wagner.

Wagner’s Yevgeny Prigozhin appears to be at the Russia-Africa summit, despite having supposedly been exiled to Belarus after his failed mutiny.

Here he is with the CAR president’s head of protocolhttps://t.co/UDODtVWzsP pic.twitter.com/di9IbT5SDA

