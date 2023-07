Πούτιν: Φταίει η Δύση για τις υψηλές τιμές των τροφίμων

Ο Ρώσος πρόεδρος απαντώντας στην κριτική πως η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» της Ρωσίας στην Ουκρανία ευθύνεται για το παγκόσμιο «ράλι» στις τιμές των τροφίμων, τόνισε ότι «τα λάθη της Δύσης» και η νομισματική πολιτική που ακολούθησε είναι η ρίζα του κακού.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε στη σύνοδο κορυφής Ρωσίας-Αφρικής στην Αγία Πετρούπολη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση τύπωσαν χρήμα εν μέσω της πανδημίας και αυτή η πολιτική είχε ως αποτέλεσμα «οι τιμές να εκτιναχθούν».

Russian President Vladimir Putin at the First Plenary Session of the 2nd Russia-Africa Summit

July 28, 2023