Η Μπάρμπι στην… πολιτική

Η ταινία της «Μπάρμπι» και η συζήτηση γύρω από αυτήν έχει γίνει τόσο δημοφιλής που ήταν ζήτημα χρόνου να «πολιτικοποιηθεί».

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ έγραψε στο Twitter ότι η οικογένειά του επέλεξε την «Μπάρμπι» έναντι της ταινίας «Oppenheimer», της άλλης μεγάλης κινηματογραφικής επιτυχίας που αυτές τις ημέρες προβάλλεται στις βρετανικές αίθουσες.

Ο Σούνακ έχει και μικρές κόρες και κωδικούς πραγματικών πυρηνικών όπλων, επομένως η πιο «ασφαλής» επιλογή ενδεχομένως ήταν η «Μπάρμπι», σχολίασε σε σχετικό του άρθρο το Politico.

The family vote was only ever going one way…

Barbie first it is #Barbenheimer pic.twitter.com/mTOY25h4oV

— Rishi Sunak (@RishiSunak) July 22, 2023