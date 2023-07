Φιντάν για ένταξη Σουηδίας στο ΝΑΤΟ: Η επικύρωση θα γίνει σε συντονισμό με την Ουγγαρία

Αναφερόμενος στο θέμα της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ που ακόμη εκκρεμεί, αν και έχουν περάσει σχεδόν τρεις εβδομάδες από τη Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας στο Βίλνιους, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, υποστήριξε σήμερα ότι η χώρα του συντονίζεται με την Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν στο θέμα της επικύρωσης αυτής της ένταξης.

TURKEY’S FOREIGN MINISTER FIDAN: WE ARE IN COORDINATION WITH HUNGARY ON SWEDEN’S NATO MEMBERSHIP BID

