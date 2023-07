Mπαράζ εκρήξεων στις ρωσικές πόλεις Ταγκανρόγκ και Σαμάρα

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε ουκρανικό πύραυλο τα θραύσματα του οποίου έπεσαν στην πόλη Ταγκανρόγκ, ενώ λίγο αργότερα υπήρξαν αναφορές για δεύτερη έκρηξη στην πόλη Σαμάρα.

«Το καθεστώς του Κιέβου εξαπέλυσε τρομοκρατική επίθεση εναντίον οικιστικών υποδομών στο Ταγκανρόγκ», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Αμυνας στο Telegram, προσθέτοντας ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε τον πύραυλο, τα θραύσματα του οποίου «έπεσαν στην πόλη».

«Ενας πύραυλος πιθανότατα εξερράγη στο κέντρο του Ταγκανρόγκ», δήλωσε στο Telegram ο Βασίλι Γκόλουμπεφ, κυβερνήτης της περιφέρειας Ροστόφ, όπου βρίσκεται αυτή η πόλη των 250.000 κατοίκων. «Μέχρι στιγμής, 15 άνθρωποι (…) έχουν τραυματιστεί ελαφρά από θραύσματα γυαλιού», τόνισε, προσθέτοντας ότι ζημιές έχουν υποστεί ένα μουσείο και ότι έσπασαν τα παράθυρα μιας πολυκατοικίας.

⚡️Russian media report explosions in Taganrog, Rostov Oblast.

Russian media reported explosions in the center of the city of Taganrog in Rostov Oblast on July 28. The Russian state news agency TASS claimed that at least 12 people were injured.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 28, 2023