Κίνα: Αντιμέτωπη με τις σφοδρότερες βροχοπτώσεις εδώ και 140 χρόνια

Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών στο Πεκίνο είναι οι σφοδρότερες που έχουν πλήξει την κινεζική πρωτεύουσα εδώ και τουλάχιστον 140 χρόνια, όταν άρχισαν να διατηρούνται αρχεία, ανακοίνωσε σήμερα η μετεωρολογική υπηρεσία.

Από το Σάββατο το βράδυ ως σήμερα το πρωί ένας μετεωρολογικός σταθμός στο Πεκίνο κατέγραψε 744,8 χιλιοστά βροχής, «τη μεγαλύτερη βροχόπτωση εδώ και 140 χρόνια», επεσήμανε η μετεωρολογική υπηρεσία του Πεκίνου.

Ακριβή αρχεία άρχισαν να τηρούνται στην Κίνα το 1883, ενώ το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί το 1891, με 609 χιλιοστά βροχής, πρόσθεσε η υπηρεσία.

500m of rain fell in just 24hrs in Beijing, China triggering intense flash flooding that swept away bridges, roadways and cars.

This is the planet on 1.2ºC of fossil fuelled heating.

Do we really want to find out what comes next, or are we ready to take BOLD #ClimateActionNow? pic.twitter.com/R40iLdX8uU

— Greenpeace Canada (@GreenpeaceCA) July 31, 2023