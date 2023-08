ΗΠΑ: Αναφορές για ένοπλο στο κτίριο της Γερουσίας

Ηαστυνομία του Καπιτωλίου ανέφερε ότι διεξάγει έρευνες μέσα στο κτίριο της Γερουσίας ύστερα από «ανησυχητικό» τηλεφώνημα στο 911.

«Παρακαλείσθε να μείνετε μακριά από την περιοχή, καθώς εξακολουθούμε να διεξάγουμε έρευνες. Θα συνεχίσουμε να επικοινωνούμε με το κοινό εδώ», έγραψε η υπηρεσία στο Twitter.

Σε μια επόμενη ανάρτηση στο Twitter, η αστυνομία του Καπιτωλίου τόνισε: «Ολοι όσοι βρίσκονται μέσα θα πρέπει να προφυλαχθούν, καθώς υπάρχει αναφορά για ένοπλο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχουμε επιβεβαιωμένες αναφορές για πυροβολισμούς».

Our officers are searching in and around the Senate Office Buildings in response to a concerning 911 call. Please stay away from the area as we are still investigating. We will continue to communicate with the public here. pic.twitter.com/vqCY0I7u8m

— The U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) August 2, 2023