Οι Ουκρανοί υποστηρίζουν ότι έπληξαν με drones ρωσικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα

Επίθεση από drones πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής στο λιμάνι Ναβαρασίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, με το Κίεβο να υποστηρίζει ότι έχει εξουδετερώσει ένα ρωσικό πλοίο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Guardian, πρόκειται για το πλοίο Olenegorsky Gornyak μήκους 112 μέτρων το οποίο ανήκει στον βόρειο στόλο της Ρωσίας και έχει χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά στρατευμάτων και στρατιωτικού υλικού στα κατεχόμενα ουκρανικά λιμάνια.

Εξαιτίας της επίθεσης, το μη στρατιωτικό λιμάνι, το οποίο διαχειρίζεται το 2% των παγκόσμιων πετρελαϊκών προμηθειών και από το οποίο εξάγονται επίσης σιτηρά, υποχρεώθηκε να σταματήσει προσωρινά τις κινήσεις των πλοίων, πριν επαναλάβει στη συνέχεια την ομαλή λειτουργία του, όπως ανακοινώθηκε από την Κοινοπραξία του Αγωγού της Κασπίας, η οποία διαχειρίζεται τον τερματικό σταθμό πετρελαίου που υπάρχει εκεί.

BREAKING:

Ukraine releases video evidence of its attack on the Russian landing ship Olenegorsky Gornyk

The naval drone with 450kg of explosives caused significant damage to the ship, which normally has a crew of 100 sailors

It’s unknown how many Russians might have been killed pic.twitter.com/xkhxhmtE7g

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 4, 2023