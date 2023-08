Ρωσικό μαχητικό αναχαίτισε αμερικανικό αναγνωριστικό πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι μαχητικό αεροσκάφος της αναχαίτισε ένα αμερικανικό μη επανδρωμένο αναγνωριστικό αεροσκάφος Reaper που πλησίαζε, όπως υποστηρίζει η Μόσχα, στα σύνορά της, στη Μαύρη Θάλασσα.

Το υπουργείο Άμυνας ανέφερε μέσω του Telegram ότι ένα μαχητικό Su-30 σηκώθηκε για να αναχαιτίσει τον «αεροπορικό στόχο που πλησίαζε στα σύνορα του ρωσικού κράτους». Το πλήρωμα διαπίστωσε ότι επρόκειτο για έναν αναγνωριστικό δρόνο τύπου MQ-9A Reaper της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ. Όταν το πλησίασε το ρωσικό μαχητικό, το αναγνωριστικό έκανε στροφή 180 μοιρών και απομακρύνθηκε από τα σύνορα, προστίθεται στην ανακοίνωση.

#UPDATE Russia said Saturday it scrambled an Su-30 fighter jet to “prevent a violation of the Russian state border” by a US Reaper MQ-9 military drone over the Black Sea.

