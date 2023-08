Τα «γυρίζει» ο Μασκ: Θέλει χρόνο και εξετάσεις πριν μπει στο κλουβί

Στον «αέρα» παραμένει η μονομαχία του πλουσιότερου ανθρώπου του κόσμου, Ελον Μασκ, με τον δισεκατομμυριούχο ιδρυτή του Facebook Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

Το αναπάντεχο σενάριο μιας μάχης σώμα με σώμα, των δύο κροίσων, μέσα σε κλουβί, είχε αρχίσει να φαντάζει έστω και ελάχιστα πιθανό, όταν οι επιχειρηματίες άρχισαν να ανταλλάσσουν δημόσιες απειλές με φανερά κωμική διάθεσή στα social media.

«Εγώ είμαι έτοιμος για έναν αγώνα σε κλουβί εάν είναι και εκείνος έτοιμος», είχε γράψει ο Μασκ στο Twitter, «πετώντας το γάντι» στον Ζούκερμπεργκ. «Στείλε μου την τοποθεσία», είχε απαντήσει ο Ζούκερμπεργκ μέσω Instagram.

Ο Ντάνα Ουάιτ του UFC (Ultimate Fighting Championship) ενδιαφέρθηκε και τα μπλουζάκια είχαν αρχίσει να τυπώνονται αλλά τώρα ο Ζούκερμπεργκ «διαμαρτύρεται» πως ο Μασκ δεν έχει ανταποκριθεί στην πρόταση για μονομαχία στις 26 Αυγούστου.

«Είμαι έτοιμος σήμερα. Πρότεινα την 26η Αυγούστου όταν με προκάλεσε για πρώτη φορά, αλλά δεν έχει επιβεβαιώσει. Δεν κρατώ την ανάσα μου (σ.σ ό,τι θα ανταποκριθεί)», έγραψε την Κυριακή.

Τα ξημερώματα της Κυριακής, ο Μασκ είχε γράψει πως ο αγώνας θα μεταδιδόταν ζωντανά από την πλατφόρμα X (το πρώην Twitter), αλλά τη Δευτέρα «θόλωσε τα νερά» όταν πρόσθεσε πως ίσως χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργείο πριν παλέψει με τον συνιδρυτή του Facebook, επικαλούμενος προβλήματα στον αυχένα και τη μέση του.

Ο Μασκ υποσχέθηκε πάντως πως όλα τα έσοδα από τον αγώνα θα διατεθούν στους βετεράνους του στρατού.

Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏.

All proceeds will go to charity for veterans.

— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023