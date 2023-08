Λονδίνο: Επίθεση με μαχαίρι κοντά στο Βρετανικό Μουσείο – Συνελήφθη ένα άτομο

Ενα άτομο συνελήφθη ως ύποπτο πρόκλησης σωματικής βλάβης μετά από επίθεση με μαχαίρι κοντά στο Βρετανικό Μουσείο, το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με αξιωματούχους της Σκότλαντ Γιαρντ, στο συμβάν τραυματίστηκε ένας άνθρωπος και η κατάστασή του αξιολογείται.

Το μουσείο εκκενώθηκε ενώ η γύρω περιοχή έχει αποκλειστεί.

#INCIDENT A man has been arrested on suspicion of GBH following an isolated incident at the junction of Russell Street /Museum St approx 10am – a man was taken to hospital with a stab wound.

No outstanding risk to the public

Call 101 or @CrimestoppersUK w/info, CAD 2184/08AUG

— Camden Police (@MPSCamden) August 8, 2023