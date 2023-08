Πολωνία: Γενικές εκλογές στις 15 Οκτωβρίου

Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Πολωνός πρόεδρος Α. Ντούντα, οι επερχόμενες βουλευτικές εκλογές πρόκειται να διεξαχθούν στην Πολωνία στις 15 Οκτωβρίου.

«Το μέλλον της Πολωνίας είναι υπόθεση όλων μας», ανέφερε ο Ντούντα, καλώντας τους συμπατριώτες του να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Weź udział w wyborach!!!

Kierując się treścią otrzymanej właśnie pozytywnej opinii Państwowej Komisji Wyborczej, co do proponowanego terminu wyborów do Sejmu i Senatu, podjąłem decyzję o zarządzeniu tych wyborów na dzień 15 października 2023 roku. Przyszłość Polski jest sprawą…

— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) August 8, 2023