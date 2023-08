Εικόνες αποκάλυψης στη Χαβάη: Εξι νεκροί και ισοπέδωση – Κόσμος πηδά στη θάλασσα για να σωθεί

Δραματική είναι η κατάσταση στη Χαβάη, όπου τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις πυρκαγιές που σαρώνουν το νησιωτικό σύμπλεγμα.

Χθες, η Χαβάη κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν έδωσε εντολή να ενεργοποιηθούν όλοι οι διαθέσιμοι ομοσπονδιακοί πόροι για το αρχιπέλαγος.

Wildfire has engulfed businesses on Front Street in downtown Lahaina in West Maui, home to 12,000 people.

The Coast Guard is responding to people who were forced to go into the ocean due to the flames.

