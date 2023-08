Χαβάη: Στους 36 οι νεκροί – Πλήρης καταστροφή για την ιστορική πόλη Λαχέινα

Τουλάχιστον 36 είναι οι νεκροί από τις πυρκαγιές που πλήττουν το αμερικανικό αρχιπέλαγος της Χαβάης.

Οι σαρωτικές πυρκαγιές στο Μάουι και το Μεγάλο Νησί έχουν καταστρέψει μια πόλη, προκαλώντας την απομάκρυνση χιλιάδων ανθρώπων από τις εστίες τους, ενώ ανάγκασαν κατοίκους να πέσουν στη θάλασσα για να ξεφύγουν από τις φλόγες, σύμφωνα με τις αρχές.

«Είναι μια ζοφερή ημέρα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο δήμαρχος του νησιού Μάουι, Ρίτσαρντ Μπίσεν

#WATCH: New video shows the moment a wildfire tore though homes in Lahaina.

READ MORE: https://t.co/hGkr7eRdpv #HINews #HNN pic.twitter.com/U7ZdftV7S3

— Hawaii News Now (@HawaiiNewsNow) August 10, 2023