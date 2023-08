Λονδίνο: Eπεισόδια στην Οξφορντ Στριτ μετά από πρόσκληση μέσω TikTok για μαζική λεηλασία καταστήματος

Πρόσκληση για λεηλασία καταστήματος με αθλητικά είδη στην Οξφορντ Στριτ, το μεγάλο εμπορικό δρόμο του Λονδίνου, που έγινε viral μέσω του Snapchat και του TikTok, οδήγησε στην συγκέντρωση εκατοντάδων ανθρώπων μπροστά από το JD Sports που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα «rob JD Sports».

Το μήνυμα καλούσε τους ανθρώπους να φορούν μπαλακλάβα και γάντια. «Μην έρθετε αν δεν μπορείτε να τρέξετε», έγραφε.

Ακολούθησε η επέμβαση της αστυνομίας, η οποία, ειδοποιημένη για τα σχέδια λεηλασίας, είχε αναπτυχθεί στην περιοχή και συγκρούσεις ξέσπασαν μεταξύ αστυνομικών και νεαρών. Πολλά καταστήματα κλείδωσαν τις πόρτες τους με τους πελάτες στο εσωτερικό τους. Εννέα άτομα συνελήφθησαν.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν είχε καλέσει τους Λονδρέζους να μην συμμετάσχουν στους «παραλογισμούς» που κυκλοφορούν στο TikTok.

