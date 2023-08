Η Virgin Galactic έστειλε τρεις τουρίστες στο Διάστημα

Ενας Βρετανός πρώην Ολυμπιονίκης και μια μητέρα με την κόρη της από την Καραϊβική, είναι οι τρεις τουρίστες που έστειλε, για πολύ λίγο, στο διάστημα η Virgin Galactic, με το διαστημόπλοιό της VSS Unity.

Σύμφωνα με το Reuters, το πυραυλοκίνητο σκάφος με τους τέσσερις συνολικά επιβαίνοντες, τους τρεις τουρίστες και έναν εκπαιδευτή της εταιρείας, απελευθερώθηκε από το μεταφορικό αεροπλάνο, πάνω από το Νέο Μεξικό περίπου στις 9:20 π.μ.

Release release, release! #VSSUnity has successfully released from our mothership #VMSEve and ignited the rocket motor. WATCH: https://t.co/5UalYTpQxj #Galactic02 pic.twitter.com/LsGhPn1fbl

Μετά από μια σύντομη πτήση, που «χάρισε» στους επιβάτες μερικά λεπτά σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας, το ταξίδι έλαβε τέλος σε ένα διάδρομο προσγείωσης στο Spaceport America, στην έρημο του Νέου Μεξικού.

Σημειώνεται πως η πρώτη αυτή πτήση είχε καθυστερήσει για χρόνια και η επιτυχία της σημαίνει ότι η Virgin Galactic του Ρίτσαρντ Μπράνσον μπορεί πλέον να αρχίσει να προσφέρει σύντομα ταξίδια σε μηνιαία βάση, ακολουθώντας την Blue Origin του Τζεφ Μπέζος και τη SpaceX του Ελον Μασκ στην κούρσα του διαστημικού τουρισμού.

🤩 We have #Galactic02 take-off from @Spaceport_NM! Our livestream will begin shortly, around 9 am MDT | 11 am EDT, just prior to spaceship release.

📺 WATCH: https://t.co/70ZDzf8stU pic.twitter.com/PcOsegokfU

— Virgin Galactic (@virgingalactic) August 10, 2023