Οι Ρώσοι κατέρριψαν ακόμη ένα drone πάνω από τη Μόσχα

Εχθρικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταρρίφθηκε σήμερα πάνω από τη Μόσχα, έγραψε στην εφαρμογή Telegram ο δήμαρχος της πόλης Σεργκέι Σομπιάνιν.

Tο ρωσικό πρακτορείο Άμυνας ανακοίνωσε πως ουκρανικό drone επιχείρησε να επιτεθεί σε αντικείμενο στη Μόσχα, αλλά δέχτηκε επίθεση με ηλεκτρονικές παρεμβολές στα συστήματά του και συνετρίβη.

Συντρίμμια του μη επανδρωμένου αεροσκάφους έπεσαν βορειοδυτικά του κέντρου της πόλης χωρίς να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές ούτε θύματα, σύμφωνα με τον δήμαρχο.

VIDEO: Russians react to the latest Ukrainian drone strike in Moscow. Ukrainian airstrikes against targets in the Russian capital have become normalised in a remarkably short period of time pic.twitter.com/5cVGWrC4l2

— Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) August 11, 2023