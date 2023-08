Φωτιά σε αποθήκη λιπασμάτων στην περιοχή της Μόσχας

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε την Κυριακή σε αποθήκη λιπασμάτων στην πόλη Ramenskoye στην περιοχή της Μόσχας, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό νέο πρακτορείο RIA.

«Το μέγεθος της πυρκαγιάς είναι 1.800 τετραγωνικά μέτρα», ανέφερε το TASS.

Ένα άλλο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, το RIA, επίσης μετέδωσε ότι η φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη λιπασμάτων.

Τα βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν πυκνούς καπνούς και φλόγες, που φαίνονται από εκατοντάδες μέτρα μακριά.

A big fire in Ramenskoye, a suburb southwest of Moscow which is close to Zhukovsky International Airport. Unclear what is burning yet. pic.twitter.com/rtUQ1tR2Rl

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 13, 2023