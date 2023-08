Ρωσία: Τουλάχιστον 35 νεκροί, 80 τραυματίες εξαιτίας έκρηξης στο Νταγκεστάν

Τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 80 τραυματίστηκαν εξαιτίας έκρηξης και πυρκαγιάς σε πρατήριο καυσίμων στην περιφέρεια Νταγκεστάν της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στον Καύκασο, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα οι αρχές, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Σύμφωνα με στοιχεία του ομοσπονδιακού υπουργείου Υγείας, 80 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην έκρηξη σε πρατήριο καυσίμων στη Μαχατσκαλά», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με τα πρακτορεία.

A deadly explosion and fire at a gas station in Makhachkala, Dagestan, where protests against water shortages have been ongoing. At least three people are confirmed killed. https://t.co/rrkVAl1cFe pic.twitter.com/ZrGhaaoVSZ

