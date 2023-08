Πυρκαγιές στον Καναδά: Εκκενώθηκε η μεγαλύτερη πόλη στα βορειοδυτικά

Οι κάτοικοι της Γέλοουναϊφ διατάχθηκαν χθες Τετάρτη να απομακρυνθούν κατεπειγόντως ως αύριο Παρασκευή, καθώς η μεγαλύτερη πόλη στον βορειοδυτικό Καναδά απειλείται εξαιτίας της εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Δυστυχώς, η κατάσταση ως προς τις δασικές πυρκαγιές πήρε τροπή προς το χειρότερο (…) δυτικά της Γέλοουναϊφ» και πλέον εγείρεται «αληθινή απειλή» για τους πολίτες, τόνισε ο Σέιν Τόμσον, υπουργός Περιβάλλοντος στα Βορειοδυτικά Εδάφη, διατάσσοντας την εκκένωση της πόλης 20.000 κατοίκων μέχρι αύριο το μεσημέρι.

Wildfire smoke turns sky red in Fort Smith #NorthwestTerritories

Σχεδόν 168.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τα σπίτια τους στον Καναδά από την έναρξη της φετινής περιόδου των πυρκαγιών, που έχουν σπάσει όλα τα ρεκόρ και αυτές τις μέρες μαίνονται στα Βορειοδυτικά Εδάφη, περιοχή με επιφάνεια διπλάσια από εκείνη της μητροπολιτικής Γαλλίας, όπου καταμετρώνται 230 ενεργά μέτωπα.

Καθώς απέχουν το ένα από το άλλο εκατοντάδες χιλιόμετρα, ήταν «ιδιαίτερα δύσκολο» να εκκενωθούν διά χερσαίων οδών χωριά, εξήγησε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο Μάικ Γουέστγουικ, αξιωματούχος.

Αναπτύχθηκαν μονάδες των ένοπλων δυνάμεων για να διευκολύνουν την εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων με αεροπορικά μέσα.

Οι φλόγες κινούνται με ταχύτητα και το τοπικό υπουργείο Περιβάλλοντος έδωσε εντολή χθες βράδυ οι κάτοικοι της Γέλοουναϊφ να φύγουν με όποιο τρόπο μπορούν — οδικώς ή αεροπορικώς.

Η πόλη «δεν αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο (…) όμως αν δεν βρέξει η φωτιά ενδέχεται να φθάσει στα περίχωρά της το σαββατοκύριακο», τόνισε ο κ. Τόμσον κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Αν παραμείνετε ως το σαββατοκύριακο ρισκάρετε να θέσετε σε κίνδυνο τους εαυτούς σας και άλλους, πρόσθεσε.

EVACUATION ORDER in Yellowknife, Canada’s Northwest Territories

Residents must leave by Friday due to approaching wildfire. pic.twitter.com/6gBwxHr6UD

— Stefanie Kammerman/The Stock Whisperer (@VolumePrintcess) August 17, 2023