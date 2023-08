Η Ουκρανία αυξάνει την παραγωγή drones, διαβεβαίωσε ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι το Κίεβο εντείνει σε «σημαντικό» βαθμό την παραγωγή drones.

Στο βραδινό διάγγελμά του, επέμεινε πως τα όπλα αυτού του είδους έχουν κεφαλαιώδη σημασία στην άμυνα της χώρας του μετά την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

«Είναι τα μάτια, η προστασία στην πρώτη γραμμή (…) Είναι εγγύηση πως δεν χρειάζονται να πληρώνουν με τη ζωή τους άνθρωποι» όταν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μηχανές, ανέφερε.

Εδωσε επίσης έμφαση στις παραδόσεις τέτοιων συστημάτων από τους συμμάχους της χώρας του στη Δύση.

«Σε κάθε μάχιμη μονάδα», είπε ο Β. Ζελένσκι, «οι πολεμιστές ζητάνε πάνω από όλα drones, [μέσα] ηλεκτρονικού πολέμου και [συστήματα] αντιαεροπορικής άμυνας». Αναφερόταν στις επισκέψεις του σε ουκρανικά στρατεύματα στα μέτωπα τις τελευταίες ημέρες.

Όπως τόνισε ο ίδιος, το Κίεβο έχει αυξήσει την ουκρανική παραγωγή προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των Ουκρανών πολεμιστών.

I held a Staff meeting today. Everything we discussed in our combat brigades is now part of the work of the General Staff, officials, and the Staff. We are not only working with partners but also increasing Ukrainian production several times to meet the needs of our warriors. pic.twitter.com/miBShs4WnS

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2023