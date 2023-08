Aργεντινή: Εντρομοι επιβάτες απομακρύνονται από φλεγόμενο λεωφορείο (βίντεο)

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε αυτοκινητόδρομο στο Μπουένος Αιρες όταν λεωφορείο που μετέφερε δεκάδες επιβάτες τυλίχθηκε στις φλόγες.

Οπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας της Τροχαίας, ο οδηγός σταματά το όχημα στην άκρη του δρόμου και αμέσως οι επιβάτες απομακρύνονται τρέχοντας από το φλεγόμενο όχημα.

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν στην άσφαλτο, εμποδίζοντας τη διέλευση άλλων αυτοκινήτων.

Passengers scramble out of a bus after it catches fire in Buenos Aires, Argentina pic.twitter.com/PtPZk7iZiy

— Reuters (@Reuters) August 17, 2023