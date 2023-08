Αναχώρηση φορτηγού πλοίου από την Οδησσό παρά τις ρωσικές απειλές

Φορτηγό πλοίο αναχώρησε από το λιμάνι της Οδησσού στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε το Κίεβο, παρά τις προειδοποιήσεις της Ρωσίας ότι το πολεμικό της ναυτικό θα μπορούσε να στοχεύσει πλοία που χρησιμοποιούν εξαγωγικούς κόμβους της Μαύρης Θάλασσας.

Η Μόσχα αποσύρθηκε από τη συμφωνία για τα σιτηρά τον περασμένο μήνα, που συνήφθη με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ και της Τουρκίας και η οποία εγγυόταν την ασφαλή διέλευση φορτίων σιτηρών από τρία ουκρανικά λιμάνια.

Ο υπουργός Υποδομών της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Κουμπράκοφ, δήλωσε ότι το «Joseph Schulte» με σημαία Χονγκ Κονγκ αναχώρησε το πρωί της Τετάρτης από το λιμάνι της Οδησσού – ένα από τα τρία πλοία που συμμετείχαν στη συμφωνία για την εξαγωγή σιτηρών, η οποία έχει πλέον ακυρωθεί.

A Hong-Kong flagged container ship set off from Ukraine's Black Sea port of Odesa, testing Russia's threat to attack shipping, after it abandoned a deal last month allowing Ukraine to export grain

