Η Λιβύη αρνείται ότι εκχώρησε λιμάνι της στον τουρκικό στρατό

Η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ) της Λιβύης, η οποία έχει την έδρα της την Τρίπολη και αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ, διέψευσε χθες Πέμπτη πως προχώρησε στην εκχώρηση των δικαιωμάτων πολιτικού λιμανιού στρατηγικής συμμαχίας ή ότι ενέκρινε τη χρήση του ως στρατιωτικής βάσης ξένων δυνάμεων.

«Αυτό που λέγεται για την παραχώρηση από το κράτος ή την εξουσιοδότηση της αξιοποίησης του λιμανιού της Χομς ως ξένης ναυτικής βάσης είναι λαθεμένο και ανυπόστατο», τόνισε ο Μοχάμεντ Χαμούντα, εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Αμπντελχαμίντ Ντμπάιμπα.

Libyan government denies leasing port of Khoms to #Turkey, warns protesters of legal consequences https://t.co/vkIQph5rfl

— The Libya Observer (@Lyobserver) August 17, 2023