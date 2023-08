Πύρινη «κόλαση» στον Καναδά: Μάχη με τον χρόνο για την εκκένωση της πόλης Γέλοουναϊφ (βίντεο)

Η εκκένωση της πόλης του βόρειου Καναδά, Γέλοουναϊφ, συνεχίζεται για ακόμη μια μέρα, ενώ οι καταστροφικές πυρκαγιές εξακολουθούν να μαίνονται στη χώρα.

Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι πρόκειται να εκκενώσουν μέχρι σήμερα το μεσημέρι (τοπική ώρα) το Γέλοουναϊφ, το οποίο απειλείται από μια μεγάλη πυρκαγιά η οποία μαίνεται ανεξέλεγκτη σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων από την πόλη.

A massive evacuation is underway with 20,000 people trying to escape a raging wildfire that’s threatening the city of Yellowknife, Canada. The wildfire, which is one of nearly 1,100 burning across the country, could reach parts of the city by the weekend. pic.twitter.com/e3fZukN2FL

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) August 17, 2023