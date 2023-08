Αίγυπτος: Αποδοκιμάζει τις επιθέσεις κατά ειρηνευτών στην Κύπρο

Η Αίγυπτος αποδοκίμασε κατηγορηματικά την επίθεση κατά μελών της ειρηνευτικής δύναμης των ΗΕ στη νεκρή ζώνη, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της θέση στο Κυπριακό, η οποία βασίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Αιγύπτου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ανέφερε πως «μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στη νεκρή ζώνη στην Κύπρο, η Αίγυπτος κατηγορηματικά αποδοκιμάζει την επίθεση κατά της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και επιβεβαιώνει τη σταθερή θέση της στο Κυπριακό, που είναι βασισμένη στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ».

Following the recent developments in the buffer zone in Cyprus, Egypt unequivocally rejects the assault on UNFICYP & affirms its firm position on the Cyprus issue, based on respecting UNSC resolutions. Egypt values ​​its special & strategic relations with the Republic of Cyprus.

— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) August 20, 2023