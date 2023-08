Η τροπική καταιγίδα Χίλαρι σαρώνει την Καλιφόρνια

Ο τυφώνας Χίλαρι ξεκίνησε τη σαρωτική πορεία του από το Μεξικό όπου προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και συνέχισε βορειότερα, έχοντας ήδη περάσει τα σύνορα με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εννέα άνθρωποι διασώθηκαν από την κοίτη ποταμού, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία πυρόσβεσης και διάσωσης στο Σαν Ντιέγκο. Η υπηρεσία πρόσθεσε ότι «εξακολουθεί να αναζητά περισσότερους ανθρώπους που μπορεί να χρειάζονται βοήθεια».

SDFD firefighters and @SDLifeguards rescued 9 people from the riverbed in the area of the Morena Blv bridge. No injuries. Crews are still looking for more people who may need help. #riverrescue pic.twitter.com/32vWCXhqmt

Στο πέρασμά του, μέσα σε μερικές ώρες, έχει ήδη καταρρίψει τουλάχιστον εννέα ρεκόρ βροχόπτωσης στη νότια Καλιφόρνια.

Όπως ανακοίνωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, ρεκόρ βροχόπτωσης καταγράφηκε στο κέντρο του Λος Άντζελες, με το αμέσως προηγούμενο να έχει σημειωθεί… το 1906.

Στο Λάνκαστερ, «ήταν η πρώτη φορά που σημειώθηκε βροχόπτωση τη συγκεκριμένη ημερομηνία από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές το 1945», ανέφερε η Μετεωρολογική Υπηρεσία, προσθέτοντας πως «καταγράφηκε επίσης μηνιαίο ρεκόρ, μέσα σε μία μόνο ημέρα, για τον Αύγουστο».

Ρεκόρ βροχοπτώσεων καταγράφηκαν επίσης στο Όξναρντ, στο Σάντμπεργκ, καθώς και στα αεροδρόμια του Λος Άντζελες, του Λονγκ Μπιτς, του Παλμντέιλ, της Σάντα Μπάρμπαρα, καθώς και στο αεροδρόμιο Μπομπ Χόουπ.

Η καταιγίδα έφτασε μέχρι την Κοιλάδα του Θανάτου, το θερμότερο μέρος στη Γη. Τμήματά της, ιδίως στη βόρεια πλευρά της ερήμου Μοχάβε – έχουν ήδη πλημμυρίσει.

Η καλιφορνέζικη έρημος είναι συνήθως γνωστή ως μία από τις πιο καυτές περιοχές στη Γη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Από τη σημερινή καταιγίδα, αυτό το μοναδικό καιρικό φαινόμενο, υπολογίζεται ότι θα μπορούσε να δεχτεί όγκο νερού που αντιστοιχεί σε βροχοπτώσεις δύο ετών, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο Λος Άντζελες προειδοποίησε τους οδηγούς να μείνουν μακριά από τους δρόμους λόγω της «έντονης βροχόπτωσης και επικίνδυνων πλημμυρών».

Heavy rain and dangerous road flooding still happening in #LosAngeles and #Ventura Counties. PLEASE STAY HOME AND OFF THE ROADS TONIGHT. This is a DANGEROUS situation. #cawx #larain #tropicalstormhillary pic.twitter.com/4JrGO3UgAL

Ο πρόεδρος Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του ανέλαβε άμεση δράση για να προετοιμάσει και να συντονίσει την αντίδρασή της στην καταιγίδα στην Καλιφόρνια, τη Νεβάδα και την Αριζόνα, καθώς και ότι παρακολουθεί επίσης τις επιπτώσεις του σεισμού που έπληξε την Καλιφόρνια.

