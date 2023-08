Κρεμλίνο: «Θα κλιμακωθεί ο πόλεμος με τα F-16» – Ζελένσκι: «Η Ρωσία θα χάσει»

«Σήμερα είμαστε βέβαιοι για το ότι η Ρωσία θα χάσει αυτό τον πόλεμο», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ομιλία του σε συγκεντρωμένο πλήθος στην Κοπεγχάγη, αναφερόμενος στην απόφαση της Δανίας και της Ολλανδίας να προσφέρουν μαχητικά αεροσκάφη F-16 στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του.

Αντιδρώντας, η Ρωσία προειδοποίησε ότι η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Η Δανία και η Ολλανδία ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι θα προσφέρουν F-16 στην Ουκρανία. Τα πρώτα έξι μαχητικά αναμένεται να παραδοθούν την Πρωτοχρονιά του 2024. Η Ουάσιγκτον ενέκρινε την παράδοση των αμερικανικών αεροσκαφών την περασμένη εβδομάδα.

«Το γεγονός ότι η Δανία αποφάσισε τώρα να δωρίσει 19 αεροσκάφη F-16 στην Ουκρανία οδηγεί σε κλιμάκωση της σύγκρουσης», δήλωσε ο Ρώσος πρεσβευτής Βλαντίμιρ Μπάρμπιν σε δήλωση που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Ritzau.

«Με το να κρύβεται πίσω από τον ισχυρισμό ότι η Ουκρανία θα πρέπει να καθορίσει τους όρους για την ειρήνη, η Δανία δεν αφήνει στην Ουκρανία άλλη επιλογή, πέραν της συνέχισης της στρατιωτικής αντιπαράθεσης με τη Ρωσία», πρόσθεσε.

Τα F-16 είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της προσπάθειας να αποχωρήσουν οι ρωσικές δυνάμεις από το έδαφος της Ουκρανίας, τόνισε το Κίεβο, στο πλαίσιο της αντεπίθεσης που εξελίσσεται αργά, έχοντας ξεκινήσει από τις αρχές Ιουνίου.

Οπως υποστηρίζει, τα F-16 θα εμποδίσουν τα ρωσικά μαχητικά από το να επιτεθούν στις δυνάμεις της που θα προχωρούν, σημειώνοντας πρόοδο στο πεδίο της μάχης.

«Η υπεροχή στον αέρα είναι το κλειδί για την επιτυχία στο έδαφος», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας Γιούρι Ιχνάτ, σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Δανός υπουργός Άμυνας Γιάκομπ Ελεμαν-Γένσεν ανέφερε ότι η Ουκρανία θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα F-16 μόνο εντός της επικράτειάς της.

«Προσφέρουμε τα μαχητικά υπό τον όρο να χρησιμοποιούνται για να διώξουν τον εχθρό από το έδαφος της Ουκρανίας. Τίποτε περισσότερο από αυτό», δήλωσε ο Έλεμαν-Γένσεν τη Δευτέρα.

«Αυτές είναι οι προϋποθέσεις, είτε πρόκειται για τανκς, είτε για μαχητικά αεροσκάφη είτε για οτιδήποτε άλλο», τόνισε ο ίδιος.

Η Δανία θα παραδώσει συνολικά 19 αεροσκάφη. Η Ολλανδία έχει 42 διαθέσιμα F-16, ωστόσο, ακόμη δεν έχει αποφασίσει εάν θα τα παραχωρήσει όλα.

Ο Oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε αναφερθεί και χθες Κυριακή στην κατ’ αυτόν «ιστορική» απόφαση της Ολλανδίας και της Δανίας, δύο ημέρες μετά το πράσινο φως των ΗΠΑ.

«Οι πολεμιστές μας θα λάβουν 42 σούπερ μαχητικά αεροσκάφη» από την Ολλανδία, ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter) ο Ζελένσκι, ευχαριστώντας τον Ολλανδό πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε.

F-16s will instill fresh confidence and motivation in both warriors and ordinary citizens. They will produce fresh results for Ukraine and the rest of Europe.

I thank you once again, dear @MinPres Mark, @Statsmin Mette, your teams, and the peoples of the Netherlands and Denmark. pic.twitter.com/ffSdtMHkfI

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 20, 2023