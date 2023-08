Φουκουσίμα: Τα επεξεργασμένα ύδατα από το πυρηνικό εργοστάσιο θα πέφτουν στη θάλασσα από την Πέμπτη

Η ρίψη στον Ειρηνικό Ωκεανό επεξεργασμένων υδάτων που χρησιμοποιήθηκαν στο κατεστραμμένο πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο Φουκουσίμα (βορειοανατολική Ιαπωνία) θα αρχίσει μεθαύριο Πέμπτη «αν το επιτρέπουν οι μετεωρολογικές συνθήκες», δήλωσε σήμερα Τρίτη ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Φουμίο Κισίντα, ο οποίος επισκέφθηκε την Κυριακή την εγκατάσταση.

🇯🇵 Japanese Prime Minister Fumio #Kishida made a brief visit to the #tsunami-wrecked Fukushima nuclear plant on Sunday to highlight the safety of an impending release of treated radioactive wastewater into the Pacific Ocean. pic.twitter.com/PCCjjNd07N

