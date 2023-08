Πακιστάν: Παιδιά έχουν εγκλωβιστεί σε τελεφερίκ που κρέμεται σε ύψος 274 μέτρων

Επτά μαθητές και ένας δάσκαλος έχουν παγιδευτεί σε τελεφερίκ που κρέμεται σε ύψος 274 μέτρων πάνω από φαράγγι στο Πακιστάν.

Σε εξέλιξη είναι «εξαιρετικά επικίνδυνη» αποστολή διάσωσης με ελικόπτερο, η οποία εμποδίζεται από ισχυρούς ανέμους, ανέφεραν αξιωματούχοι σήμερα Τρίτη.

Τα παιδιά, που έχουν εγκλωβιστεί εκεί από τις 7 το πρωί (τοπική ώρα) χρησιμοποιούσαν τον αναβατήρα για να μεταβούν στο σχολείο τους στην ορεινή περιοχή του Μπαταγκράμ, η οποία βρίσκεται σε απόσταση σχεδόν 200 χιλιομέτρων βορείως της πρωτεύουσας Ισλαμαμπάντ.

«Ένα καλώδιο του αναβατήρα έσπασε με αποτέλεσμα να έχει εγκλωβιστεί κόσμος 274 μέτρα πάνω από το έδαφος», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών του Πακιστάν.

