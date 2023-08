Πυρκαγιές στην Τουρκία: Ξανάνοιξαν τα Δαρδανέλια

Η κίνηση των πλοίων διακόπηκε για μερικές ώρες χθες Τρίτη στα Δαρδανέλια, στη βορειοδυτική Τουρκία, εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς στην επαρχία Τσανάκαλε που ώθησε τις αρχές να κλείσουν το στενό, ανέφερε το τουρκικό υπουργείο Μεταφορών.

Χάρη στην επέμβαση αεροσκαφών και ελικοπτέρων, που συνέβαλαν στο να οριοθετηθούν οι φλόγες, η τουρκική ακτοφυλακή ξανάνοιξε το βράδυ χθες Τρίτη το στενό προς νότια κατεύθυνση.

#BREAKING #Turkey Look at the destruction caused by the current wildfires in Turkey.

Footage: IHA TV pic.twitter.com/zONbf2035K

— National Independent (@NationalIndNews) August 22, 2023