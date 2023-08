Ρώσος πιλότος «φέρεται να αυτομόλησε στην Ουκρανία» με στρατιωτικό ελικόπτερο

Ενα ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο φέρεται να προσγειώθηκε στην Ουκρανία, αφού ο πιλότος πείστηκε να αυτομολήσει στο πλαίσιο εξάμηνης επιχείρησης πληροφοριών.

Το δικινητήριο Mi-8 AMTSh πετούσε μεταξύ δύο αεροπορικών βάσεων, μεταφέροντας εξαρτήματα για τα μαχητικά αεροσκάφη Su-27 και Su-30, ανέφερε η εφημερίδα Ukrainska Pravda, επικαλούμενη πηγές των υπηρεσιών πληροφοριών.

Οι αρχικές αναφορές στα ρωσικά κανάλια προπαγάνδας υποστήριξαν ότι το πλήρωμα είχε αποπροσανατολιστεί και προσγειώθηκε στη βάση κατά λάθος. Στη συνέχεια αναφέρθηκε ότι το πλήρωμα είχε δεχθεί επίθεση από την Ουκρανία και τα μέλη το πληρώματος σκοτώθηκαν.

