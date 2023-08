Ρώσοι αξιωματούχοι: «Ο Πριγκόζιν είναι νεκρός, επέβαινε στο αεροπλάνο»

Μετά τη συντριβή του αεροσκάφους του Γεβγκένι Πριγκόζιν στην περιφέρεια Τβερ, βόρεια της Μόσχας, Ρώσοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν πως ο ιδιοκτήτης της Wagner βρισκόταν στο ιδιωτικό αεροπλάνο, σύμφωνα με τους Financial Times.

Νωρίτερα, ρωσικά μέσα μετέδιδαν πως το όνομα του Πριγκόζιν ήταν στη λίστα των δέκα επιβατών ενώ και η Ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αερομεταφορών (Rossaviatsia) συμπεριέλαβε το όνομα του στον κατάλογο των ανθρώπων που θεωρείται ότι ταξίδευαν με το αεροσκάφος τύπου Embraer-135, μαζί με ακόμα έξι επιβάτες και τρία μέλη πληρώματος.

Μεταξύ των επιβαινόντων, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ήταν και ο στενός συνεργάτης του Πριγκόζιν και ηγετικό στέλεχος της Ομάδας Βάγκνερ, ο Ντμίτρι Ούτκιν.

Στην ανακοίνωση της Rossaviatsia αναφέρονται επίσης τα ονόματα των Σεργκέι Προπούστιν, Γεβγκένι Μακαριάν, Αλεξάντρ Τότμιν, Βαλέρι Τσεκάλοφ και Νικολάι Ματιούσεφ, μεταδίδει το TASS.

Ο λογαριασμός «Grey Zone» στην πλατφόρμα Telegram ο οποίος πρόσκειται στη Wagner επίσης μεταφέρει ότι ο Πριγκόζιν είναι νεκρός.

«Ο επικεφαλής της Ομάδας Βάγκνερ, ήρωας της Ρωσίας, ένας αληθινός πατριώτης, ο Γεβγκένι Βικτόροβιτς Πριγκόζιν, σκοτώθηκε ως αποτέλεσμα ενεργειών προδοτών στη Ρωσία», αναφέρει ανάρτηση του ο λογαριασμός, που δημοσίευε κατά καιρούς βιντεοσκοπημένα μηνύματα του αρχηγού της εταιρίας μισθοφόρων. «Ακόμη και στην κόλαση θα είναι ο καλύτερος! Ζήτω η Ρωσία!» καταλήγει.

Σύμφωνα με κανάλια στο Telegram που συνδέονται με την Wagner το ιδιωτικό τζετ του Πριγκόζιν κατερρίφθη από την ρωσική αεράμυνα.

Πλάνα από την περιοχή Τβερ, κατέγραψαν ίχνη που θα μπορούσαν να αποδοθούν σε τροχιά αντιαεροπορικού πυραύλου, σχολίαζε νωρίτερα η Wall Street Journal, προσθέτοντας ότι το αεροσκάφος φαίνεται στη συνέχεια να πέφτει «με το ένα του φτερό να λείπει».

Russia says Yevgeny Prigozhin was on a plane that crashed on a flight from Moscow to St Petersburg. All passengers and e crew, are dead.

Wagner-linked channels say Russian air defense *shot down the plane* – the same private jet Prigozhin regularly uses.https://t.co/j7W1mhtBeu

— max seddon (@maxseddon) August 23, 2023