Βρετανία για Πριγκόζιν: «Πολύ πιθανό να είναι νεκρός, αλλά δεν υπάρχουν οριστικές αποδείξεις»

Δεν υπάρχουν ακόμη οριστικές αποδείξεις ότι ο επικεφαλής της μισθοφορικής εταιρείας Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, βρισκόταν στο αεροπλάνο που συνετρίβη χωρίς να υπάρξουν επιζώντες, αλλά είναι «εξαιρετικά πιθανό» να είναι νεκρός, δήλωσε σήμερα Παρασκευή το βρετανικό υπουργείο Αμυνας.

«Ο θάνατος του Πριγκόζιν θα προκαλούσε σχεδόν σίγουρα βαθιά αποσταθεροποίηση στη Wagner», αναφέρει το υπουργείο σε ενημέρωση που ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 August 2023

Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/6VR3ky8rWE

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/UmCmmMRUu2

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 25, 2023