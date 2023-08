Θρήνος στην Ουκρανία για τον θάνατο του θρυλικού πιλότου «Juice»

Τρεις Ουκρανοί πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας, μεταξύ των οποίων και ο γνωστός «Juice», ο οποίος έκανε εκστρατεία στις ΗΠΑ για την προμήθεια των F-16, σκοτώθηκαν την Παρασκευή, όταν δύο εκπαιδευτικά μαχητικά συγκρούστηκαν σε περιοχή δυτικά του Κιέβου.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε στο νυχτερινό βιντεοσκοπημένο διάγγελμά του ότι μεταξύ των τριών πιλότων που έχασαν τη ζωή τους ήταν και ο Αντρίι Πιλστσίκοφ, «Ουκρανός αξιωματικός, από εκείνους που βοήθησαν σημαντικά το κράτος μας», όπως ανέφερε.

Οι ερευνητές εξετάζουν τα αίτια του δυστυχήματος, καθώς η Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει ένδειξη ρωσικής εμπλοκής.

Ωστόσο, το περιστατικό υπογραμμίζει τους κινδύνους που διατρέχουν οι Ουκρανοί πιλότοι, οι οποίοι συχνά αναγκάζονται να χρησιμοποιούν παλιά σοβιετικά αεροσκάφη που θα ήταν εκτός λειτουργίας αν δεν είχε ξεσπάσει ο πόλεμος.

Ο Πιλστσίκοφ, ο οποίος μιλούσε άπταιστα αγγλικά, ήταν ένας από τους δύο πιλότους που επισκέφθηκαν την Ουάσιγκτον πέρυσι το καλοκαίρι για να συναντήσουν μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ και να πιέσουν για την αποστολή αεροσκαφών F-16 στην Ουκρανία. Εμφανιζόταν τακτικά στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης για να προωθήσει την υπόθεση της χώρας του.

Η εκτεταμένη προσπάθεια άσκησης πίεσης πέτυχε νωρίτερα αυτό τον μήνα, όταν η Δανία, η Ολλανδία και η Νορβηγία ανακοίνωσαν ότι θα προμηθεύσουν μαχητικά F-16 στο Κίεβο.

«Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ ήθελε να πετάξει ένα F-16», έγραψε στο διαδίκτυο ο εκπρόσωπος της πολεμικής αεροπορίας Γιούρι Ινχάτ. «Ωστόσο, τώρα που τα αμερικανικά αεροσκάφη βρίσκονται πραγματικά στον ορίζοντα, δεν θα μπορεί να τα πετάξει», πρόσθεσε ο ίδιος.

