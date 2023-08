Το χάος στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια «μπορεί να κρατήσει για μέρες»

Χιλιάδες επιβάτες υπέστησαν πολύωρες καθυστερήσεις και ακυρώσεις λόγω του «τεχνικού προβλήματος» που έπληξε τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Βρετανίας και της Ιταλίας.

Οι επιβάτες εγκλωβίστηκαν σε αεροδρόμια σε διάφορες πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη χθες Δευτέρα, καθώς οι Εθνικές Υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας περιόρισαν τις πτήσεις.

Σημαντικός ήταν ο αντίκτυπος στη λειτουργία και των ελληνικών αεροδρομίων, δεδομένου ότι η σύνδεση Αθήνας – Λονδίνου είναι η πιο δημοφιλής για το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».

Συνολικά, εκτιμάται ότι επηρεάστηκαν 85 πτήσεις που είχε προγραμματιστεί να διεκπεραιωθούν μέσω των αεροδρομίων του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ 150 πτήσεις από και προς τα ελληνικά αεροδρόμια που περνούν πάνω από τον ιταλικό εναέριο χώρο, καθυστέρησαν.

Το πρόβλημα στην Ιταλία, εκτιμάται ότι επηρέασε συνολικά πάνω από 500 πτήσεις.

Οι αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια προειδοποίησαν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν «σημαντικές καθυστερήσεις», παρά το ότι το πρόβλημα διορθώθηκε μέσα σε λίγες ώρες.

Επιβάτης δήλωσε στο BBC News ότι η απογευματινή της πτήση δεν αναμενόταν να αναχωρήσει πριν από τα μεσάνυχτα.

Υπήρξαν προειδοποιήσεις ότι η αναστάτωση θα μπορούσε να διαρκέσει ακόμα και μέρες.

Το Χίθροου ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Δευτέρας ότι τα δρομολόγια παρέμεναν σημαντικά αναστατωμένα, προσθέτοντας ότι όσοι ταξιδεύουν την Τρίτη θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την αεροπορική τους εταιρεία πριν πάνε στο αεροδρόμιο.

Το αεροδρόμιο Gatwick ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να λειτουργήσει κανονικά την Τρίτη, ωστόσο, συμβούλευσε τους επιβάτες να ελέγξουν την κατάσταση της πτήσης τους με την αεροπορική τους εταιρεία πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.

Το αεροδρόμιο Luton του Λονδίνου ανακοίνωσε επίσης το βράδυ της Δευτέρας ότι οι πτήσεις σε όλο τον εναέριο χώρο της Βρετανίας εξακολουθούν να υπόκεινται σε καθυστερήσεις και ακυρώσεις και οι επιβάτες θα πρέπει να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους επικοινωνώντας με την αεροπορική τους εταιρεία.

Η Εθνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας επιβεβαίωσε τη βλάβη λίγο μετά το μεσημέρι της Δευτέρας, προτού ανακοινώσει στις 15:15 ότι είχε εντοπίσει και αποκαταστήσει το πρόβλημα.

Όπως γνωστοποιήθηκε «θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για να επανέλθουν οι πτήσεις στο κανονικό επίπεδο».

Η British Airways ανακοίνωσε ότι υπήρξαν «σημαντικές και αναπόφευκτες καθυστερήσεις και ακυρώσεις» και ζήτησε συγγνώμη για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε.

Η Ryanair γνωστοποίησε ότι αναγκάστηκε να καθυστερήσει ή να ακυρώσει πτήσεις και η Jet2 ότι αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις σε όλες τις πτήσεις της από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πρόσθεσε ότι οι επιβάτες των πτήσεων της Τρίτης θα πρέπει να μεταβούν στο αεροδρόμιο κανονικά, εκτός και αν τους έχει ανακοινωθεί κάτι διαφορετικό.

Ο «πονοκέφαλος» συνεχίζεται πάντως για τις αεροπορικές εταιρείες με πολλούς να προειδοποιούν πως ο αντίκτυπος θα διαρκέσει μέχρι και αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Η Cirium, εταιρεία παροχής αεροπορικών δεδομένων, ανακοίνωσε ότι 3.049 πτήσεις θα έπρεπε να αναχωρήσουν από τα αεροδρόμια της Βρετανίας τη Δευτέρα και άλλες 3.054 πτήσεις είχαν προγραμματιστεί να φτάσουν.

Από τις 14:30 τα δεδομένα της έδειχναν ότι 232 αναχωρούσες πτήσεις είχαν ακυρωθεί, κάτι που, όπως είπε, αντιστοιχούσε στο 8% όλων των αναχωρήσεων και 271, ή 9%, των εισερχόμενων πτήσεων.

Ο υπουργός Μεταφορών Μαρκ Χάρπερ συμβούλευσε «τους επιβάτες να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία για ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις πτήσεις» και δήλωσε ότι θα ενθαρρύνει τους επιβάτες να διαβάσουν τις οδηγίες της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας της Βρετανία για να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους όταν οι πτήσεις καθυστερούν ή ακυρώνονται.

Η αποτυχία του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας προκάλεσε την παρέμβαση των Φιλελεύθερων Δημοκρατών της Βρετανίας οι οποίοι ζήτησαν από τον πρωθυπουργό να συγκαλέσει την επιτροπή αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών Cobra.

Οι Εργατικοί χαρακτήρισαν το περιστατικό «εξαιρετικά ανησυχητικό».

