Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην κεντρική Τουρκία.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός είχε μέγεθος 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Εκδηλώθηκε 16 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Κούλου και είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

#Earthquake 16 km S of #Kulu (#Turkey) 20 min ago (local time 07:58:17). Updated map – Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience via:

📱https://t.co/bKBgMenA4F

🌐https://t.co/WXhmWDyHgT pic.twitter.com/SJB8uOucuT

— EMSC (@LastQuake) August 29, 2023