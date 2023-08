Ο Τζο Μπάιντεν «παραδέχτηκε κατ’ ιδίαν πως νιώθει κουρασμένος»

Ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχτηκε κατ’ιδίαν πως νιώθει «κουρασμένος», χαρακτηρίζοντας ωστόσο την τεράστια πολιτική του εμπειρία ως ζωτικό προσόν, σύμφωνα με το πολυαναμενόμενο βιβλίο που περιγράφει τις ημέρες του στον Λευκό Οίκο.

Οι νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας εν μέσω της ανεξάντλητης αντιπαράθεσης για το αν ο 80χρονος Τζο Μπάιντεν είναι υπερβολικά μεγάλος σε ηλικία για να κυβερνήσει και πολύ περισσότερο να διεκδικήσει μια δεύτερη προεδρική θητεία.

«Η προχωρημένη ηλικία του ήταν ένα εμπόδιο, που του στερούσε την ενέργεια να έχει μια στιβαρή δημόσια παρουσία ή την ικανότητα να επικαλείται εύκολα ένα όνομα» γράφει ο Φράνκλιν Φόερ στο νέο του βιβλίου με τίτλο «The Last Politician: Inside Joe Biden’s White House and the Struggle for America’s Future».

«Ήταν εντυπωσιακό πως είχε τόσες λίγες πρωινές συσκέψεις ή προήδρευε σε τόσες λίγες δημόσιες εκδηλώσεις πριν από τις 10 το πρωί. Η δημόσια εικόνα του αντανακλούσε τη σωματική φθορά και την εξασθένηση των νοητικών ικανοτήτων που δεν μπορεί να ενισχύσει κανένα χάπι ή πρόγραμμα άσκησης. Κατ’ιδίαν, κατά καιρούς παραδεχόταν ότι αισθανόταν κουρασμένος» σημειώνει ο ίδιος στο βιβλίο του.

Ο Φόερ, μάλιστα, κάνει λόγο για πλεονέκτημα της προχωρημένης ηλικίας του Αμερικανού προέδρου όταν αναφέρεται στα της Ουκρανίας.

«Τα πλεονεκτήματα του να έχεις έναν μεγαλύτερο πρόεδρο, ήταν εμφανή. Δεν ήταν απλώς ένας ηγέτης μιας συμμαχίας, ήταν η πατρική φιγούρα της Δύσης, στον οποίο οι ξένοι ηγέτες αναζητούσαν συμβουλές και σιγουριά. Ήταν η κατευναστική του παρουσία και η στρατηγική του σαφήνεια που συνέβαλαν στο να οδηγηθεί η συμμαχία σε μια τόσο επιθετική στάση η οποία έβαλε φραγμό στον αυταρχισμό» σχολιάζει.

Ο Φόερ δεν επικαλείται κάποια πηγή για τις φερόμενες ιδιωτικές παραδοχές στο βιβλίο του, ωστόσο σύμφωνα με τον εκδοτικό του οίκο Penguin Random House, οι περιγραφές του βασίζονται σε «μοναδική πρόσβαση στον στενό εσωτερικό κύκλο των συμβούλων που περιβάλλουν τον Μπάιντεν εδώ και δεκαετίες».

Το The Last Politician κυκλοφορεί στις Ηνωμένες Πολιτείες την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ ήδη αποσπάσματά του έχουν περιέλθει στην κατοχή μέσων ενημέρωσης – όπως το Atlantic και ο Guardian.

Η ηλικία του Μπάιντεν αποτελεί θέμα και συχνά σημείο τριβής στη δημόσια συζήτηση, από τη στιγμή που ο πρώην γερουσιαστής και αντιπρόεδρος μπήκε στην κούρσα διεκδίκησης της προεδρίας με τον Ντόναλντ Τραμπ, το 2020. Στα 77 του, ο Μπάιντεν νίκησε τον Τραμπ και έγινε ο γηραιότερος πρόεδρος που έχει εκλεγεί ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην περίπτωση που κερδίσει και δεύτερη θητεία και ολοκληρώσει τα τέσσερα χρόνια του στον Λευκό Οίκο, θα είναι πλέον 86 χρόνων όταν φύγει από την εξουσία.

Πηγή: Guardian